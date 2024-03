Bei der Sto Vz. Aktie winkt weiter deutliches Kurserholungs-Potenzial. Während die fundamentale Lage in der Bau-Branche schwierig bleibt, es aber Silberstreife am Horizont zu erkennen gibt, hat der Aktienkurs des Baustoff-Konzerns zuletzt deutliche charttechnische Lebenszeichen gezeigt. Nach der vorangegangene Baisse drehte der Aktienkurs vor Sto am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...