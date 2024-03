Krypto News: Erleichterung! Darum geht der Bullenmarkt weiter

Mit einem neuen Allzeithoch beim Bitcoin und einer aktuell bullischen Konsolidierung wird das nächste Kaufsignal generiert. Mit einem höheren Hoch ist der Aufwärtstrend weiter intakt. "Never go against the trend" - wer diese Devise befolgt, würde sich eben beim Bitcoin aktuell ausnahmslos long positionieren. Doch Bullenmärkte dauern nicht ewig - wer nicht irgendwann Gewinne realisiert, wird schon bald in die sprichwörtliche Röhre schauen, wenn ein Großteil der Gewinne im Bärenmarkt wieder verschwindet.

Für die ganz langfristig überzeugten HODLER ändert das übrigens nicht - denn es gibt auch durchaus valide Argumente, um den Zyklus einfach weiter auszusitzen und sich mit jedem neuen Bitcoin-Zyklus und ATH an dem steigenden Vermögen zu erfreuen.

Dennoch treibt Anleger die Frage um, wie lange der Bullenmarkt noch geht, ob dieser gerade erst begonnen hat oder bald schon endet. Schließlich ist dies elementar für die weitere Beurteilung der Investments.

Die gute Nachricht - nach folgender Metrik dürfte der Bullenmarkt weitergehen. Vielmehr hat die aktuelle Rallye maximal die Hälfte des Bullenmarkts erreicht - vielleicht sehen wir nicht mehr die Anfangstage, doch für Gewinnmitnahmen scheint es (deutlich) zu früh.

Retail mit zögerlichem Comeback: Raum für Kursgewinne

The middle of the crypto bull cycle has probably been reached.



Die hiesigen Experten deutet darauf hin, dass wir uns vermutlich in der Mitte des aktuellen Bullenzyklus im Kryptomarkt befinden. Denn die Grafik suggeriert, dass es noch zu früh ist, Gewinne mitzunehmen, da der Höhepunkt der Begeisterung um Bitcoin und andere Kryptowährungen noch nicht erreicht sei. Mit der Bemerkung, dass etwa die Hälfte der Einzelhandelsinvestoren bereits aktiv ist, weisen die Analysten darauf hin, dass der Markt wahrscheinlich erst die Halbzeit auf dem Weg zur vollen Euphorie um Bitcoin erreicht hat.

Dies impliziert, dass noch signifikante Wachstumschancen bestehen und der Zenit der Marktbegeisterung sowie potenzieller Preissteigerungen noch aussteht.

Bitcoin Indikator: Das ist bullisch

Im obigen Tweet referieren die Analysten auf den Indikator des Bitcoin Net Unrealized Profit / Loss.

Der Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) Indikator für Bitcoin bietet eine tiefgehende Einsicht in die Marktstimmung, indem er den unrealisierten Gewinn oder Verlust über das gesamte Netzwerk misst. Dies geschieht durch die Differenzierung zwischen dem Marktwert - der aktuellen Marktkapitalisierung von Bitcoin - und dem Realisierten Wert, der auf den Preisen basiert, zu denen Bitcoins zuletzt zwischen Wallets bewegt wurden. Der NUPL ergibt sich aus dem Verhältnis dieses unrealisierten Gewinns oder Verlusts zur gesamten Marktkapitalisierung und dient als Barometer für die Stimmung der Investoren.

Dieser Indikator ist besonders aussagekräftig, um Fortschritte in einem Bullenmarkt zu evaluieren, da er Einblicke darüber bietet, ob der Markt überhitzt ist, was oft durch übermäßige Gier der Investoren gekennzeichnet ist. Ein hoher NUPL weist darauf hin, dass viele Investoren auf dem Papier Gewinne erzielen, jedoch noch nicht realisiert haben, was auf eine allgemeine Erwartung weiter steigender Preise hindeutet. Historisch gesehen waren Zeiten, in denen der NUPL in den roten Bereich (hoher unrealisierter Gewinn) vorstieß, oft günstige Momente für strategische Investoren, Gewinne mitzunehmen. Somit ist der NUPL ein nützliches Werkzeug, um zu beurteilen, wann ein Bullenmarkt möglicherweise seinen Höhepunkt erreicht hat und eine Korrektur bevorstehen könnte.

So sehen wir im folgenden Chart von lookintobitcoin, dass wir aktuell in der "Belief-Phase" verharren. Hier ist noch Raum für Kursgewinne bis in den Bereich der Gier/Euphorie. Zugleich dürften gesunde Korrekturen die Marktstruktur aufrechterhalten und den Bullenmarkt tendenziell verlängern. Auch dies können wir in vergangenen Zyklen beobachten.

Bullenmarkt geht weiter: AI Kryptos on fire

Wenn der Bullenmarkt in seiner Gänze noch Raum für Wachstum bietet, dürfte dies umso mehr für AI Kryptos gelten.

