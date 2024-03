Scotty the AI Kurs Prognose: Wie weit kann SCOTTY steigen?

Selten hat ein ICO (Initial Coin Offering) so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen wie der von Scotty the AI. Innerhalb kürzester Zeit haben Investoren $SCOTTY-Token im Wert von über 7 Millionen Dollar gekauft, wobei zuletzt mehr als eine Million Dollar pro Tag umgesetzt wurden. Ein so großes Interesse in einer so frühen Phase eines neuen Coins gibt es nicht oft zu sehen. Das regt natürlich die Spekulationen an, wie weit der $SCOTTY-Kurs nach dem Launch steigen kann. Derzeit deutet einiges darauf hin, dass eine Rendite von 1.000 % in relativ kurzer Zeit nach dem Launch möglich ist. Gründe für eine solche Kursexplosion gibt es viele.

Starker Vorverkauf

Schon im ICO erkennt man die Nachfrage bei einem neuen Coin. Wird die gewünschte Vorverkaufssumme erreicht und wie lange dauert es, bis die Token, die im Vorverkauf angeboten werden, auch wirklich verkauft werden. Im Fall von $SCOTTY wurde das Ziel in Rekordgeschwindigkeit erreicht. Die 7,5 Millionen Dollar Marke wurde innerhalb kürzester Zeit überschritten, da in den letzten Tagen täglich Token im Wert von rund einer Million Dollar verkauft wurden. Nun zeigt der Countdown auf der Website noch 6 Tage an, bis der Vorverkauf endet.

(Scotty the AI - Quelle: Scotty-Website)

Bei dem aktuellen täglichen Umsätzen dürfte $SCOTTY schon beim Launch weit mehr als 10 Millionen Dollar umgesetzt haben, sodass der Token auch direkt beim Listing an den Kryptobörsen die Aufmerksamkeit der Trader auf sich ziehen dürfte. Der erfolgreiche Presale dürfte darauf zurückzuführen sein, dass Scotty the AI einen Mix aus Meme- und KI-Coin darstellt, wodurch zwei der meist gehypten Bereiche am Kryptomarkt vereint werden.

Zahlreiche Features

Scotty the AI bezeichnet sich als den Wachhund der Blockchain und als solcher kommt $SCOTTY natürlich mit zahlreichen Features. Neben einer Token-Swap-Funktion, die KI nutzt, um Usern sekundenschnelle Swaps stets zu den günstigsten Bedingungen zu ermöglichen, soll auch ein eigenes Sprachmodell entwickelt werden. Der Sprachbot analysiert Smart Contracts auf verdächtige Zeilen und erkennt jede Lücke sofort, um User vor Krypto-Scamern zu bewahren.

(Scotty the AI Beschreibung - Quelle: Scotty-Website)

Neben den KI-Features überzeugt $SCOTTY auch mit einer Staking-Funktion, bei die APY (jährliche Rendite) von der Größe des Staking Pools abhängt. Das bedeutet, dass die APY zu Beginn noch am höchsten ist, wenn noch weniger Token in den Pool eingezahlt wurden, weshalb sich die Beteiligung vor allem für frühe Käufer auszahlen kann. Derzeit liegt die Staking-Rendite bei 33 %.

Dieser überdurchschnittlich hohe Wert wird möglich, da bereits von Anfang an ein Teil der Token für Staking Rewards reserviert wurde. Die hohe Rendite hat dazu geführt, dass bereits fast 400 Millionen Token im Staking Pool gebunden sind. Da diese Token für mindestens eine Woche nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen gesperrt sind, erwarten Analysten eine Kursexplosion nach dem Launch, da das Angebot dadurch stark begrenzt ist.

($SCOTTY Staking-Übersicht - Quelle: Scotty-Website)

Die Tatsache, dass $SCOTTY nicht nur auf den Hype um Meme Coins setzt, sondern auch zahlreiche KI-Features integriert, deutet darauf hin, dass der Launch ein riesen Erfolg werden könnten. Zahlreiche Analysten, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, gehen davon aus, dass der Kurs nach dem Launch auf das 10-fache des aktuellen Vorverkaufspreises steigen kann.

Auch in Bezug auf das Marketing scheinen die Entwickler alles richtig zu machen. Internationale Krypto-Websites berichten bereits über das Projekt, das zu einem der gewinnbringendsten in diesem Jahr zählen könnte, sodass die Chancen gut stehen, dass der Kurs tatsächlich schon bald nach dem Launch um über 1.000 % steigt. Um vor einer potenziellen Kursexplosion zu investieren, haben Anleger noch Zeit, bis der Countdown auf der Website in 6 Tagen abläuft. Danach wird $SCOTTY an den Kryptobörsen gelistet, wobei mit erhöhter Volatilität zu rechnen ist und der Einstieg schnell teurer werden kann.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.