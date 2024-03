Die Ölsorte WTI ist am Vortag etwas unter Druck geraten und hat eine Korrektur in der Extension bis zum 50er-EMA bei aktuell 76,87 Dollar durchgeführt. Hier konnte WTI nach oben abprallen und mit einer bullischen Tageskerze, mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gehen. Diese bullische Vortageskerze wurde im frühen Handel am heutigen Dienstag bestätigt, WTI notiert aktuell erneut höher bei 78,62 Dollar. Langfristig ...

