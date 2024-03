Am Dienstag befindet sich der DAX nach einem Abverkauf wieder im Aufwind - das treibt den deutschen Leitindex. Außerdem im Fokus: die Aktien von TAG Immobilien und Wacker Chemie. Nach zuletzt leichten Verlusten hat der DAX am Dienstag moderat zugelegt. Für gute Laune sorgt der SAP-Wettbewerber Oracle, der am Vorabend nachbörslich seinen Quartalsbericht vorlegte. Zugleich herrscht aber auch Vorsicht, denn am Nachmittag stehen die US-Daten zur Inflation ...

