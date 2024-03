Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zu Beginn der vergangenen Woche wurde in China beim Nationalen Volkskongress für 2024 ein ambitioniertes Wachstumsziel von rund 5% verkündet, so die Analysten der DekaBank.Doch sei dies nicht mit konkreten Maßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft verbunden worden. Diese leichte Enttäuschung habe die Märkte aber ebenso wenig bewegt wie der Durchmarsch von Biden und Trump am "Super Tuesday" bei den Vorwahlen zur US-Präsidentschaft. Die Aufmerksamkeit der Märkte habe vielmehr der Europäischen Zentralbank (EZB) gehört. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...