Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Morgen dürfte die Aufmerksamkeit der Rede von EZB-Ratsmitglied Holzmann gelten, so die Analysten der Helaba.Der als Falke einzustufende Notenbanker habe jüngst bereits angedeutet, dass innerhalb des EZB-Rates eine Zinssenkung in Vorbereitung sei. Somit dürfte heute wohl kein Widerspruch zu den Markterwartungen aufkommen, wonach eine erste Lockerung seitens der EZB zum Juni des Jahres vollständig eingepreist sei. Dass Holzmann die Wahrscheinlichkeit für den Apriltermin forciere, sei dagegen eher unwahrscheinlich. ...

