BYD soll an neuen Generationen seiner E-Auto-Architekturen arbeiten. Laut chinesischen Medienberichten könnte die derzeit von dem Unternehmen für reine Elektroautos viel genutzte Plattform 3.0 noch in diesem Jahr ein Upgrade auf die Version 4.0 erhalten. BYD ist mit seinen Elektroautos und Plug-in-Hybriden Marktführer in China. Der Konzern soll dem Nachrichtenportal 36kr zufolge künftig noch höhere Reichweiten anstreben, um den Markt für Verbrennerfahrzeuge ...

