Wienerberger hat von ESG-Ratingagenturen erneut gute Bewertungen erhalten. Das Carbon Disclosure Project (CDP) hat das Unternehmen mit einem "B"-Rating und somit in der zweithöchsten Kategorie aller bewerteten Unternehmen eingestuft. Von MSCI hat Wienerberger zum achten Mal in Folge die höchste von der Agentur vergebene ESG-Bewertung von "AAA" erhalten. Mit dem von Institutional Shareholder Services (ISS ESG) erhaltenen "Prime"-ESG-Rating ist Wienerberger in das oberste Dezil der bewerteten Unternehmen der Baustoffindustrie aufgestiegen. Schließlich hat die auf Nachhaltigkeitsbewertungen fokussierte Ratingagentur EcoVadis durch die Verleihung einer Platin-Medaille dem Unternehmen einen Platz unter den obersten 1 Prozent aller in der Branche bewerteten Unternehmen ...

