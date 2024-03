© Foto: Tarik Haiga on Unsplash



Der chinesische Aktienmarkt meldet sich seit einigen Tagen eindrucksvoll zurück, vor allem Technologie-Werte legen kräftig zu - das hat gute Gründe. Die Erholungsrallye könnte anhalten.Ist das der Startschuss für eine Rallye bei China-Aktien? Der breitgefächerte, an der Börse in Hongkong gehandelte Hang-Seng-Index legt am Dienstagmorgen um über drei Prozent zu. Bereits am Montag startete das Börsenbarometer stark in die neue Handelswoche und setzte damit den im Februar eingeleiteten Rebound fort. Mit Kursen um 17.150 Punkte klettert der Index auf den höchsten Stand seit dem Jahreswechsel und markiert damit ein höheres Hoch. Gegenüber dem am 22. Januar markierten 52-Wochen-Tief hat der Hang …