ACHTUNG: Interessenkonflikt - Ich besitze die Aktie zum Zeitpunkt des Interviews. CAUTION: Conflict of interest - I am a shareholder at the time of this interview. - Warum läuft eure Aktie besser als der Markt? - Erwartest du, dass der Cash Flow in diesem Jahr gleich bleibt? - Profitiert ihr von einem höheren Goldpreis? - Was macht ihr mit einer Zementfabrik? - Welche Exploration plant ihr in diesem ...