Vor den heutigen Daten zur Inflation in den USA (13.30 Uhr deutscher Zeit) sind viele Märkte an wichtigen Kipp-Punkten: so der US-Leitindex S&P 500 wie auch der Nasdaq 100, die derzeit mit dem Halten ihres seit Ende Oktober bestehenden Aufwärtstrendkanals kämpfen. An einem wichtigen Kipp-Punkt auch die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe sowie auch der Dollar-Index. ...

