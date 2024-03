FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Hypoport sind am Dienstag mit gut 7 Prozent Kursplus auf 218,20 Euro auf das höchste Niveau seit Spätsommer 2022 geklettert. Im laufenden Jahr gewannen die Papiere des Immobilienfinanzierers damit bereits rund 23 Prozent.

Analyst Simon Keller von Hauck & Aufhäuser hält die Aktien allerdings für teuer und blieb in seinem Nachklapp zu Zahlen und Ausblick vom Vortag beim Kursziel 170 Euro. Die Erholung am deutschen Hypothekenmarkt sei holprig. Zuletzt habe das Wachstum kaum ausgereicht, um das niedrigere Preisniveau zu kompensieren, so Keller./ag/mis