Linz (www.anleihencheck.de) - Heute stehen die Inflationsdaten für die USA am Kalender, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Devisenmarkt erhoffe sich daraus Rückschlüsse auf die künftige Zinsentscheidung der US-Notenbank. Für heute gebe es zwei Szenarien. 1. Inflation ziehe wieder an. Das bedeute, die Zinssenkungen in den USA würden später kommen. Der US-Dollar könnte an Wert gewinnen. 2. Inflation schwäche sich weiter ab. Zinssenkungen würden wie erwartet kommen. Diese Markterwartung sei nach Meinung der Analysten bereits in EUR/USD eingepreist. ...

