Volvo Cars hat in das Londoner Unternehmen Breathe Battery Technologies investiert und sichert sich damit Zugriff auf dessen patentierte, algorithmusgestützte Ladesoftware. Damit will Volvo die Ladezeiten bei seiner nächsten E-Auto-Generation verkürzen. Durch die Integration der Breathe-Software in die von Volvo Cars selbst entwickelte Batteriemanagement-Plattform sollen in künftigen Elektroautos vor allem schnellere Ladezeiten ermöglicht werden, ...

