Hören: https://open.spotify.com/episode/1iewyJstB3lInvnveXAYuX Christian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankfurt und Wien. Es ist der Podcast, der das Gefühl für den DAX bringt, es ist Dienstag, der 12. März 2024 und so sieht es im Frühgeschäft aus. - DAX zunächst fester- 12.3.2024 war zweitschwächster Tag im DAX ever und schwächster im ATX- Deutsche Bank im Frühgeschäft gesucht- MTU im Frühgeschäft schwächer- Serien: Allianz (+), Henkel (+)- SAP profitiert von Index-Mathe und Oracle- News-Roundup der Baader Bank: Bayer, Daimler Truck, Mercedes, Porsche, Siemens- Research: Munich Re, Symrise- ATX ...

