Berlin (ots) -- Cantourage und der neuseeländische Anbieter CannFX stellen eine neue Craft-Sorte auf dem deutschen Cannabismarkt vor.- Mit der neuen Sorte "Lemon Berry Candy" bringt CannFX eine weitere Sorte auf den europäischen Markt.- CannFX wird Patient:innen in Deutschland und Europa im Laufe des Jahres 2024 mit weiteren Sorten seiner Premium-Produktpalette versorgen.Die Cantourage Group SE (im Folgenden "Cantourage", ISIN: DE000A3DSV01, www.cantourage.com), ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Premium-Cannabis, und CannFX, ein renommierter Cannabisanbieter aus Neuseeland, kündigen diese Woche die Einführung einer neuen Cannabissorte in deutschen Apotheken an. Bei der Sorte "Lemon Berry Candy" handelt es sich um eine nicht bestrahlte Premium-Sorte aus neuseeländischem Anbau, die nun für Patient:innen in Deutschland verfügbar ist und das Angebot an hochwertigem Cannabis auf dem deutschen Cannabismarkt weiter ausbaut.Die neue Sorte wird in Neuseeland für das Unternehmen CannFX angebaut, welches die Mehrheit der neuseeländischen Anbauer auf dem internationalen Markt vertritt. Die Produkteinführung steht für handverlesenes Cannabis von einem der besten neuseeländischen Craft-Anbauer. CannFX plant, seine Präsenz auf den europäischen Märkten in diesem Jahr mit einer Reihe zusätzlicher Sorten von anderen neuseeländischen Growern, die 2024 auf den Markt kommen werden, erheblich auszuweiten.Bernhard Retzer, Global Sales Director bei Cantourage, kommentiert: "Wir freuen uns, dass wir die nächste CannFX-Sorte aus Neuseeland in Deutschland einführen können. Mit unserem einzigartigen Beschaffungsmodell können wir Cannabisblüten von Anbauern aus der ganzen Welt nach Deutschland bringen, sie zu medizinischen Produkten verarbeiten und in ganz Europa anbieten. In den kommenden Monaten können Patient:innen mit weiteren Produkten und Sorten rechnen, die in Deutschland und Großbritannien erhältlich sein werden."Bastiaan Kramer, CEO der Ampyl Sciences-Marke CannFX, fügt hinzu: "Nach unserer erfolgreichen Markteinführung des ersten in Neuseeland angebauten medizinischen Cannabisprodukts 2022 in Deutschland und 2023 in Großbritannien, sind wir stolz darauf, nun die Sorte Lemon Berry Candy durch unsere Partnerschaft mit Cantourage in diese schnell wachsenden Märkte einzuführen. Unser neuer Kultivar hat ein starkes Terpenprofil und wird von einem der qualifiziertesten Anbauer von CannFX in Neuseeland kultiviert. Wir freuen uns über die exklusive Partnerschaft mit Cantourage, die es uns ermöglicht, nur die hochwertigsten Blüten aus Neuseeland nach Deutschland und Großbritannien zu bringen."Über CantourageCantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Cannabisblüten, Dronabinol und weiteren Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner "Fast Track Access"-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Cannabismarktes zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt.Weitere Informationen: www.cantourage.comÜber CannFXCannFX wurde 2019 gegründet und repräsentiert seither als Marke die Mehrheit der neuseeländischen Cannabisanbauer. Das Unternehmen hat nur mit den besten Anbauern in Neuseeland Vereinbarungen unterzeichnet, welche sicherstellen, dass nur sauberste, hochwertigste und unbestrahlte medizinische Cannabisblüten angebaut, produziert und vertrieben werden. Neuseeland bietet die strengsten Qualitätsstandards der Welt für den Export von unbestrahltem medizinischem Cannabis. CannFX arbeitet aktiv daran, diese Standards zu erfüllen und zu sogar zu übertreffen, damit Patient:innen von den hochwertigsten Cannabisblüten profitieren können, die auf dem Markt erhältlich ist.Weitere Informationen: https://cannfx.comNicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb der oder in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder einer sonstigen Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung oder Verbreitung unzulässig wäre. 