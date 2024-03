Atempause: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche keine einheitliche Tendenz aufgewiesen. Vielfach bewegten sich die großen Indizes seitwärts. Zwar konnte der Deutsche Aktienindex (Dax) am vergangenen Donnerstag einen neuen Höchststand markieren, kam in der Folge aber wieder davon zurück. Einmal mehr hing die Stimmung der Anleger vor allem von den Erwartungen an die weitere Geldpolitik ab. Hier kamen von Seiten der Europäischen Zentralbank (EZB) Äußerungen, die als Möglichkeit ...

