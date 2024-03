Die Oracle-Aktie (WKN: 871460) sprang bereits am Montagabend um +11% in die Höhe und setzt am Dienstagmorgen ihren Aufwärtstrend mit einem Plus von über +4% im europäischen Handel weiter fort. Was sorgt für so gute Stimmung unter Anlegern? Oracle vorgestellt Oracle ist ein US-Soft- und Hardwarekonzern mit Hauptsitz in Austin im US-Bundesstaat Texas. Bekannt ist der Konzern vor allem als Betreiber eines Datenbanksystems. Darüber hinaus bietet Oracle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...