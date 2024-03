Broadcom - Strategien für defensiven Einstieg

Im Zuge des Booms von künstlicher Intelligenz ist die Nachfrage nach Halbleitern stark gestiegen, weil z.B. Cloud-Anbieter zur Unterstützung der rechenintensiven Anwendungen zum Auf- und Ausbau von Kapazitäten gezwungen sind und somit für einen starken Auftragseingang bei den Herstellern sorgen. Auch der US-Chiphersteller Broadcom (ISIN US11135F1012) konnte mit dem Ergebnis die Erwartungen der Analysten übertreffen: In Q1-2024 bei einem Umsatz von 11,96 Mrd. US-Dollar einen bereinigten Gewinn von 5,25 Mrd. US-Dollar (!), die Prognosen lagen je 2 bzw. 4 Prozent darunter. Die Aktie von Broadcom markierte vergangene Woche mit über 1.438 US-Dollar ein Allzeithoch, in den folgenden Tagen gab die Aktie wieder ab und handelt aktuell um 1.300 US-Dollar. Wer auf dem aktuellen Kursniveau eine defensivere Positionierung dem Direktinvestment vorzieht, greift zum Zertifikat.



Discount-Strategien mit 16,6 und 21,6 Prozent Puffer (September)



Das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000ME5GNG5 (Bezugsverha?ltnis 1/10) mit einem Cap bei 1.200 US-Dollar bringt bei konstanten Wechselkursen einen Gewinn von ca. 10,40 Euro oder 20,7 Prozent p.a., sofern die Aktie am 20.9.24 mindestens auf Höhe des Caps schließt. Barausgleich in allen Szenarien.



Etwas mehr Puffer gibt"s bei gleicher Laufzeit mit dem niedrigeren Cap von 1.100 US-Dollar unter der ISIN DE000ME57PJ1 (Bezugsverha?ltnis 1/10) ebenfalls von Morgan Stanley. Schließt die Aktie am 20.9.24 auf oder oberhalb des Caps von 1.100 US-Dollar, sind bei konstanten Wechselkursen ca. 6,80 Euro bzw. 14,3 Prozent Rendite p.a. drin. Ebenfalls Barausgleich in allen Szenarien.



Bonus-Strategie mit 23,5 Prozent Puffer (Dezember)



Das Bonus-Zertifikat mit Cap der ISIN DE000PC2P7J5 zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 120 US-Dollar (Bezugsverhältnis 1/10) umgerechnet in Euro, sofern die Barriere bei 1.000 US-Dollar bis zum Bewertungstag (20.12.24) niemals verletzt wird. Der maximale Gewinn liegt bei konstanten Wechselkursen bei ca. 11,46 Euro, was einer Rendite von 15,3 Prozent p.a. entspricht. Attraktives Pricing mit Abgeld von ca. 8,5 Prozent. Barausgleich in allen Szenarien.



Fazit: Wer von der Chip-Story nachhaltig überzeugt ist, kann mit den Zertifikaten zweistellige Seitwärtsrenditen generieren und zwischenzeitliche Kursrückgänge verkraften. Das Wechselkursrisiko der Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar ist zu beachten.



Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Broadcom-Aktien oder von Anlageprodukten auf Broadcom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de