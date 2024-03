Am 28. März will Xiaomi sein erstes Elektroauto, das Modell SU7, auf den Markt bringen. Das gab der chinesische Smartphone-Hersteller am Dienstag in einem Social-Media-Beitrag bekannt. finanztreff.de beleuchtet die Details.Das Unternehmen behauptete in einem Social-Media-Beitrag, dass das Produkt "ausgeliefert würde, sobald es auf den Markt kommt", wie aus der chinesischen Übersetzung des Beitrags ...

Den vollständigen Artikel lesen ...