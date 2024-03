Baltimore (www.anleihencheck.de) - Im April wird eine Überarbeitung des geldpolitischen Rahmens erwartet, die einige Änderungen an den bestehenden Instrumenten beinhalten wird, so Aadish Kumar, internationaler Ökonom bei T. Rowe Price.Der neue Handlungsrahmen werde darauf abzielen, die langfristige Tragfähigkeit durch eine Verlangsamung der Bilanzausweitung zu verbessern, die Flexibilität zu erhöhen, um auf positive Inflationsüberraschungen zu reagieren, und die Nebenwirkungen der unkonventionellen Instrumente zu reduzieren. April bleibe das Basisszenario der Experten, da die BoJ mit der Aktualisierung der Inflationsprognosen im April die Möglichkeit haben werde, mehr Vertrauen in die Erreichung ihres Ziels zu vermitteln. ...

