Linz (www.anleihencheck.de) - Traditionell ist rund um das Neujahrsfest die Konsumlaune in China höher, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Damit sei auch der jüngste Inflationsanstieg auf +1,2% (im Jahresvergleich) zu erklären. Die Deflationssorgen in China seien aber damit nicht vom Tisch. Die Krise am Immobiliensektor dämpfe die Konsumbereitschaft der Mittelschicht. Das Überangebot an Waren lasse die Preise nicht nur in China purzeln. Der günstige Wechselkurs in EUR/CNY (Chinesischer Renminbi Yuan) unterstütze aktuell die chinesischen Exporte. Die jüngsten Exportzahlen würden einen Zuwachs von 7,1% zeigen. Die Erwartung habe bei niedrigen +1,9% gelegen. Die chinesische Staatsführung lege den Fokus auf Zukunftstechnologien wie Batterietechnik, Elektromotoren und nachhaltige Energiegewinnung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...