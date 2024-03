Boston (www.fondscheck.de) - Das Interesse europäischer Investoren an ETFs mit ESG-Filtern hält an und spiegelt sich in regionalen Allokationen mit ESG-Bezug wider, so Sophia Wurm, Vice President SPDR ETFs bei State Street Global Advisors.Seit dem Jahresbeginn seien 4,4 Milliarden US-Dollar in solche UCITS ETFs geflossen, was 20 Prozent aller Zuflüsse in Aktien-ETFs entspreche. Bisher hätten globale und US-Aktien diesen (ESG) Trend dominiert. Da die Schere im Hinblick auf die Bewertung damit immer größer geworden sei, könnten europäische ETFs mit ESG-Filtern in den kommenden Monaten wieder verstärkt in den Fokus der Anleger rücken. (12.03.2024/fc/n/e) ...

