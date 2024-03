Das Betriebssystem eines Ladepunktes klingt zunächst sehr nischig, ist aber für den Aufbau einer eigenen Firmen-Ladeinfrastruktur nicht zu unterschätzen, wie Sebastian Lucae, Chief Strategy Officer bei EcoG, bei unserer Online-Konferenz erklärt. "Laden findet - anders als das Tanken an der Tankstelle - an verschiedensten Orten statt. Abhängig vom Ort ist die passende Lösung sehr unterschiedlich", so Lucae bei electrive LIVE. Damit spielte der Manager ...

