Die Hypoport-Aktie knüpft am Dienstag an die Kursgewinne vom Wochenauftakt an und generiert dabei ein frisches Kaufsignal. Finanztreff.de beleuchtet, was es mit dem Kursanstieg, der die Aktie auf das höchste Niveau seit dem Spätsommer des Vorjahres hievt, auf sich hat und verrät, warum ein Analyst dennoch skeptisch bleibt.Am Dienstagvormittag verzeichnet die Hypoport-Aktie einen bemerkenswerten Kursanstieg. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...