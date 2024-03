NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gerresheimer nach Geschäftszahlen von 120 auf 126 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Herstellers von Verpackungen für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie sei besser als angenommen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte daher die Schätzungen für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) 2024 und 2025 nach oben./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024 / 06:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2024 / 20:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0LD6E6

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken