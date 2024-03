Deutsche Inflationsrate rückläufig

Werbung







Pünktlich zum Morgen des 12.03.2024 veröffentlichte das Statistische Bundesamt die Teuerungsrate für den Monat Februar.



Im Februar ist die Inflationsrate in Deutschland weiter rückläufig, konkret betrug sie 2,5 %. Nachdem selbige Rate im vergangenen Dezember noch bei 3,7 % lag und im Januar bereits auf 2,9 % zurückging, sank sie im Februar also abermals. Das letzte Mal, dass die Inflation in diesem Bereich lag, war im Juni 2021 mit 2,4%. Die Preiseentwicklung in der Bundesrepublik beruhigt sich also langsam und verliert an Fahrt, ebenfalls positiv ist die Entwicklung der Preise für Energieprodukte, die sich um 2,4 % im Vergleich zum Vorjahresmonat verbilligten.









Daily Trading



Haben Sie Interesse an tiefergehenden Analysen zu einzelnen Wertpapieren und Indizes? Dann ist der tagesaktuelle Newsletter Daily Trading von Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse der HSBC, mit Sicherheit etwas für Sie. In der heutigen Ausgabe analysiert er etwa neben dem deutschen Leitindex DAX®, den STOXX® Europe 600 Banks und Hypoport aus charttechnischer Sicht und gibt einen Ausblick für die zukünftige Entwicklung.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC