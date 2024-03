Heute im gabb: Um 12:18 liegt der ATX mit +0.64 Prozent im Plus bei 3375 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -1.76% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bawag mit +1.66% auf 53.675 Euro, dahinter VIG mit +1.43% auf 28.3 Euro und Porr mit +1.06% auf 13.36 Euro. Zum Vergleich der DAX: 17812 (+0.13%, Ultimo 2023: 16751, 6.33% ytd). - Zahlen von VIG, News zu UBM, S Immo, Wienerberger, Strabag, Aktienkäufe bei Addiko, Research zu Zumtobel- Nachlese: Gregor Rosinger zu VIG und Uniqa, Alsercast zu 6b47- Reingehört bei Uniqa und Palfinger- Unser Volumensrobot sagt: Kapsch, Agrana, CA Immo auffällig, Hartwig Löger führt in der GGC- Börsegeschichte 12.3: Erinnerung an das Horrorszenario 2020- Österreich-Depots: Etwas fester- wikifolio Stockpicking Österreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...