HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Atoss Software nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 221 Euro belassen. Beim Softwareunternehmen bahne sich in diesem Jahr eine Verlangsamung des Wachstumstempos an, schrieb Analyst Finn Kemper in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Etwas Aufwärtspotenzial brächten zwar die Aussichten für 2025, doch für einen Kauf der Aktie sei es noch zu früh./mf/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2024 / 07:54 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2024 / 08:06 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005104400

