Die Aktie von Morphosys nähert sich immer mehr dem von Novartis gebotenen Übernahmepreis von 68,00 Euro an. Derzeit notiert das Papier leicht im Plus bei 65,92 Euro, nachdem nun von der Kartellbehörde grünes Licht erteilt wurde. Nun gilt es noch, dass die Mindestannahmeschwelle von 65 Prozent des Aktienkapitals von Morphosys erreicht wird.Der Schweizer Pharmakonzern Novartis darf das bayerische Biotech-Unternehmen Morphosys übernehmen. Das Bundeskartellamt gab am Dienstag die Freigabe der Transaktion ...

