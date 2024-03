DJ COMPANY TALK/Wacker Chemie: Kein Druck bei Siltronic-Beteiligung

Wacker Chemie sieht CEO Christian Hartel zufolge "keinerlei Druck", die Beteiligung am Waferhersteller Siltronic, an dem Wacker 31 Prozent hält, zeitnah zu reduzieren oder komplett abzubauen. Mittelfristig sei das eine interessante Beteiligung, "wir haben keinen Druck, uns davon schnell zu trennen".

Für den - politisch gewollten - Aufbau einer europäischen Waferproduktion halte er Siltronic nicht geeignet und werde seine Rolle als größter Aktionär in diese Richtung nicht spielen. Um mit der chinesischen Konkurrenz mithalten zu können, müssen vor allem Skaleneffekte erreicht werden, das sei eine riesige Herausforderung. Die Anforderungen in Europa an eine Waferproduktion seien zudem höher als in China.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2024 07:24 ET (11:24 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.