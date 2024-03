Die Kursverluste in 2022 und 2023 reichten bei dem Immobilienunternehmen TAG Immobilien sogar unter die Corona bedingten Verlaufstiefs. Langsam, aber sicher kehrt die Aktie jedoch zur Normalität zurück und arbeitet ihre Verluste aus den letzten Jahren sukzessive auf. In Hinblick auf erwartete Zinssenkungen der wichtigsten Notenbanken könnte das Papier in den kommenden Monaten stärker profitieren. Für das Geschäftsjahr 2023 weist TAG Immobilien AG ...

Den vollständigen Artikel lesen ...