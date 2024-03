TrueCommerce wurde zum dritten Mal in Folge in den MESCCN IDC MarketScape Reports als "Leader" benannt

PITTSBURGH und GARCHING BEI MÜNCHEN, March 12, 2024positioniert wurde. Diese IDC MarketScape Studie umfasst eine Bewertung von 14 Anbietern, die die strengen Kriterien und Anforderungen erfüllen, die von IDC für Supply-Chain-Commerce-Netzwerke festgelegt wurden. Der Bericht bewertet die Anbieter basierend auf einem umfangreichen Rahmenwerk sowie einer Vielzahl von Kriterien, die entscheidend sind, um Organisationen erfolgreich Einsichten in Supply-Chain-Commerce-Netzwerke zu verschaffen.



Das IDC MarketScape empfehlen, dass "Hersteller, insbesondere von Konsumgütern, und Einzelhandelsorganisationen, die einen Anbieter von Netzwerk- und Supply-Chain-Anwendungen suchen, TrueCommerce in Betracht ziehen sollten. TrueCommerce bietet robuste Integrationsfähigkeiten mit den meisten Enterprise-Resource-Planning (ERP)-Systemen und bietet schnelle Implementierungen und eine starke, reproduzierbare Rendite."

Das IDC MarketScape hob die Stärken von TrueCommerce in vier Schlüsselbereichen hervor:

Das breit gefächerte, weltumspannende Netzwerk von TrueCommerce, das integrationsunabhängig mit einer Vielzahl von Supply-Chain-Akteuren verbunden ist, ermöglicht einen schnellen Einstieg, tiefergehende Digitalisierung und verbesserte Renditeerwartungen.

Ausgedehnte Integrationsmöglichkeiten durch vorbereitete und speziell entwickelte Schnittstellen zu über 50 führenden ERP-Systemen, Bestellverwaltungssystemen (OMS) und anderen essenziellen Geschäftsanwendungen.

Ein Premiumangebot an Managed Services, welches das Dienstleistungsspektrum herkömmlicher Netzwerke deutlich übertrifft.

Innovative Supply-Chain-Anwendungen, die die umfassenden Konnektivitäts- und Integrationsmöglichkeiten des TrueCommerce-Netzwerks effektiv nutzen.

"Wir sind stark daran interessiert, den Standard dafür neu zu definieren, was Kunden von einem Anbieter eines Supply-Chain-Netzwerks erwarten sollten", sagte Mike Gross, CTO von TrueCommerce. "Wir glauben, dass der IDC MarketScape für MESCCN Report unser Engagement bestätigt, unseren Kunden wegweisende Lösungen anzubieten, die globale Reichweite unseres Netzwerks auszubauen und das Kundenerlebnis insgesamt zu verbessern. Wir glauben weiterhin, dass unsere kontinuierliche Anerkennung als führend seit der Einführung des Berichts im Jahr 2018 unsere Position als vertrauenswürdiger Partner für Organisationen bestätigt, die ihre Supply-Chain-Leistung durch bedeutungsvolle Integration, Digitalisierung und Automatisierung maximieren wollen."

Neben den Stärken des Netzwerks und der Lösungen von TrueCommerce hob das IDC MarketScape auch den anhaltenden Fokus des Unternehmens auf das Kundenerlebnis hervor und stellte fest: "TrueCommerce konzentriert sich auch vehement darauf, Onboarding-Zeiten zu vereinfachen und zu reduzieren (eine Top-Einschränkung beim Wachstum eines Netzwerkgeschäfts), indem es anpassungsfähigere Werkzeuge und einfachere sowie intuitivere Konnektivitätsmöglichkeiten anbietet."

"Wir sind unseren Kunden verpflichtet und bemühen uns, Komplexitäten in ihrer Lieferkette zu reduzieren", fügte Gross hinzu. "Im letzten Jahr haben wir bedeutende Produkt- und Technologieinvestitionen getätigt, um unser kontinuierliches Wachstum zu unterstützen und das beste Kundenerlebnis für unsere Kunden zu liefern. Da der Druck auf die Ausführung der Lieferkette weiter steigt, ist es unser Ziel, genau im Zentrum der Ermöglichung einer vollständig digitalen Lieferkette zu stehen. Wir haben 2023 große Fortschritte gemacht und freuen uns auf weitere spannende Entwicklungen in 2024 und darüber hinaus."

"Schwierigkeiten beim Onboarding von Lieferanten und anderen Partnern waren ein häufiges Thema bei Herstellern, die entweder ihr Lieferkettennetzwerk einführen oder erweitern", sagte Simon Ellis, Group VP für Supply Chain bei IDC. "Diese Herausforderungen anzugehen, ist ein Fokusbereich von TrueCommerce. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die Onboarding-Zeiten zu vereinfachen und zu reduzieren und Herausforderungen bei Stammdaten anzugehen, indem sie anpassungsfähige Werkzeuge und einfachere sowie intuitivere Konnektivitätsmöglichkeiten anbieten."

Eine Zusammenfassung des englischen Reports finden Sie hier: https://www.truecommerce.com/de/resource/idc-marketscape-handelsnetzwerke-fur-die-lieferkette-mehrerer-unternehmen/

*Quelle: IDC MarketScape: Worldwide Multi-Enterprise Supply Chain Commerce Network 2023 Vendor Assessment, von Simon Ellis, Dez 2023, IDC US49948423

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Anbieterbewertungsmodell ist darauf ausgelegt, einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von ICT-Anbietern in einem bestimmten Markt zu bieten. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethodik, die auf qualitativen und quantitativen Kriterien basiert, und führt zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters in einem bestimmten Markt. IDC MarketScape bietet ein klares Rahmenwerk, in dem die Produkt- und Dienstleistungsangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Der Rahmen bietet Technologiekäufern auch eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

Über TrueCommerce

Bei TrueCommerce befähigen wir Unternehmen dazu, ihre Lieferkettenleistung zu verbessern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Durch eine einzige Verbindung zu unserem leistungsstarken globalen Lieferkettennetzwerk erhalten Unternehmen mehr als nur EDI, sie bekommen Zugang zu einem vollständig integrierten Netzwerk, das ihre Kunden, Lieferanten, Logistikpartner und internen Systeme verbindet. Unsere cloudbasierten, vollständig verwalteten Dienste helfen Unternehmen, ein End-to-End-Lieferkettenmanagement, eine optimierte Lieferung und vereinfachte Abläufe zu erreichen. Mit über 25 Jahren Erfahrung und vertrauensvoller Partnerschaft hilft TrueCommerce Unternehmen dabei, ihr wahres Lieferkettenpotenzial heute zu erreichen und bereitet sie auf die Zukunft mit unserem integrationsagnostischen Netzwerk vor. Deshalb verlassen sich Tausende von Unternehmen - von KMUs bis hin zu den globalen Fortune 100, in verschiedenen Branchen - auf uns. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.truecommerce.com. TrueCommerce ist eine Marke von True Commerce, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.