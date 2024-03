Am heutigen Dienstag zeigt sich der deutsche Leitindex zuversichtlich und verzeichnete zur Mittagszeit einen Anstieg von 0,40 Prozent, wobei er bei 17.817,64 Punkten steht. Er bewegt sich damit in greifbarer Nähe seines kürzlichen Rekordhochs von 17.879 Punkten. Der MDAX gewann 0,86 Prozent auf 26 261,08 Zähler. Marktbeobachter Jochen Stanzl von CMC Markets deutete an, dass bei positiven Neuigkeiten ...

