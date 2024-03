Die Pfalzwerke beteiligen sich mit 23 Prozent am österreichischen Ladeinfrastruktur-Anbieter EnerCharge. Damit steigen die Pfalzwerke tiefer in die Wertschöpfungskette ein. Die Mehrheit von EnerCharge bleibt aber in österreichischer Hand. Die Pfalzwerke sind als Charge Point Operator (CPO) bekanntlich weit über die Pfalz hinaus aktiv, das Unternehmen betreibt bundesweit Schnelllader (etwa bei Hornbach und XXXLutz) und hat auch eines der Regionallose ...

