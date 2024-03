Die Aktie von Delivery Hero baut ihre Kursgewinne vom Wochenbeginn am Dienstag weiter aus. Am Vortag beflügelt eine neue Studie von JPMorgan, die das Wachstum im asiatischen Markt beleuchtete, den Kurs. Doch es steckt noch mehr dahinter.Ein Schlüsselfaktor für die positive Entwicklung ist auch die am Montag in der Europäischen Union erzielte Einigung hinsichtlich der Arbeitsrechte von Onlinelieferdienstmitarbeitern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...