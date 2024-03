Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5482/ Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #607: - ATX am 4. Jahrestag des schlimmsten Tags in der ATX-Geschichte zunächst fester- Bawag gesucht- selbstbewusste Präsentation der VIG- News zu UBM, S Immo, Wienerberger, Strabag, - Aktienkäufe bei Addiko, Research zu Zumtobel- Vintage zum Kursgemetzel vor 4 Jahren- Althan Quartier 6B47 mit notleidendem Kredit? Mehr im Alsercast: https://audio-cd.at/page/podcast/5478/- weiter gehts im Podcast Links: - Börsenradio Live-Blick 12/3: DAX startet am Bad Memory Day ...

Den vollständigen Artikel lesen ...