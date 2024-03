Wien (www.fondscheck.de) - Christine Bernhofer wird ab dem 1. Oktober 2024 dem Vorstand der Real IS, Tochtergesellschaft der BayernLB, vorsitzen, so die Experten von "FONDS professionell".Sie trete damit die Nachfolge von Jochen Schenk an, der aus Altersgründen ausscheiden werde. Bernhofer gehöre dem Vorstandsgremium bereits seit Oktober vergangenen Jahres an, als sie den Posten von Pamela Hoerr übernommen habe. Davor sei Bernhofer Vorsitzende der Geschäftsführung der Swiss Life KVG gewesen. Frühere Stationen - ebenfalls in geschäftsführender Position - seien UBS und TMW Pramerica gewesen. ...

