Reingehört bei Uniqa Uniqa CEO Andreas Brandstetter zu den Auswirkungen des Klimawandels: "Das merken wir sehr stark. Wir hatten 2023 insgesamt Unwetterschäden in Höhe von 180 Mio. Euro zu verdauen. Das ist nicht das bisherige Alltime-High, aber es ist der drittschlechteste Wert in unserer Geschichte. Solche Beeinträchtigungen werden wir Jahr für Jahr in unserer Bilanz verdauen müssen."Zu den Kunden: "Wir haben insgesamt 17 Mio. Kunden. Etwa 13 Mio. kommen aus CEE, davon 5 Mio. aus Polen - das ist für uns der wichtigste Markt in CEE. Ca 4 Mio. kommen aus Österreich."Zum Bereich Gesundheit: "Wir haben 1,4 Mio. Kunden im Gesundheitsbereich hier in Österreich. Unser Marktanteil liegt bei über 40 Prozent. Das ist ein interessantes ...

