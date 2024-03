HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 110 auf 123 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Resultate deckten sich in etwa mit den Erwartungen von Analysten, schrieb Analyst Nay Soe Naing in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen der als Käufer am Markt auftretenden Investoren dürfte Oracle indes übertroffen haben, vermutete der Experte. Überzeugt habe der Hersteller von Software und Datenbanken vor allem im Segment Infrastructure as a Service (IaaS)./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2024 / 11:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US68389X1054

