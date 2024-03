Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Große Sorge rund um Nel Asa: Auch an einem Tag, an dem die Notierungen zulegten, diskutieren Beobachter über die gegenwärtige Schwäche. Die Norweger sind derzeit nicht in der Lage, ein überzeugendes Konzept für das laufende Jahr zu erbringen. Die Auftragseingänge für das vergangene Jahr waren viel zu schwach, um einen deutlichen Ertragswertvorteil zu erwirtschaften. [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...