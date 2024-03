Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - BYD läuft wieder an. Am Dienstag ging es für den Titel um mehr als 6 % aufwärts. Auch in den kommenden Tagen sind die Aussichten wieder besser geworden, meinen die Chart- und die Trend-Analysten. Denn der Wert hat nun die Marke von 25 Euro vor Augen. Darüber sind die Hürden nicht mehr hoch - denn dann liefe die Aktie [...]

