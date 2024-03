Die HAUFF-TECHNIK GmbH & Co. KG, ein Tochterunternehmen der börsennotierten INDUS Holding AG, hat die restlichen 50 % der Anteile an der HAUFF-TECHNIK GRIDCOM GmbH erworben und ist nun alleinige Gesellschafterin des Unternehmens. HAUFF-TECHNIK GRIDCOM produziert und entwickelt in Rosenberg und Heidenheim passive Komponenten für die Glasfaserinfrastruktur. Dazu gehören PoP-Stationen (Point of Presence), die als Hauptverteiler zentrale Glasfaserkabel mit den Glasfaserverteilern im Bereich Fibre to the Curb (FTTC) oder Fibre to the Home (FTTH) verbinden. Diese Knotenpunkte sind entscheidend für den ...

