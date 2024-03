Bonn (www.anleihencheck.de) - Den Konsensschätzungen zufolge dürfte China seine mittelfristige Kreditfazilität unverändert bei 2,5% belassen, so die Analysten von Postbank Research.Die People's Bank of China (PBoC) habe jedoch kürzlich auf dem Nationalen Volkskongress (NPC) angedeutet, dass es mehr Spielraum für eine geldpolitische Lockerung gebe und gleichzeitig die Stabilität des CNY gewahrt werden könne, wenn der USD an Dynamik verliere. Darüber hinaus werde die Entwicklung der Hauspreise im Februar veröffentlicht. Die Hauspreise in China seien in sieben aufeinander folgenden Monaten gesunken. ...

