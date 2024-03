Wien (www.fondscheck.de) - Die VM Vermögens-Management hat Andreas Schmidt-von Rhein zum 1. März in die Geschäftsführung berufen, so die Experten von "FONDS professionell".Mit Schmidt-von Rhein erweitere das Düsseldorfer Haus sein Führungsgremium. Er solle die Bereiche Operations, IT und Marktfolge leiten. Der Manager sei seit 2020 Geschäftsführer bei der Bad Homburger Feri Trust gewesen. Dort sei er für den Aufbau einer Kapitalverwaltungsgesellschaft für Immobilien- und Private-Equity-Fonds verantwortlich gewesen. Schmidt-von Rhein sei 2014 zur Feri-Gruppe gestoßen. Zuvor habe er bei der Privatbank Sal. Oppenheim in Köln und Luxemburg gearbeitet. ...

