Aschaffenburg (www.fondscheck.de) - Nachdem die Fondsgesellschaft GANÉ bereits am 23. Februar 2024 das Anlegekonzept des im Dezember 2023 unter dem Dach der GANÉ Investment-AG mit Teilgesellschaftsvermögen aufgelegten GANÉ Global Balanced Fund von einem defensiven Mischfonds auf einen offensiven Mischfonds umgestellt hat, genehmigte zwischenzeitlich die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Umbenennung des Fondsnamens, so die GANÉ Aktiengesellschaft in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

