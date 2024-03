Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Die Börsen schieben aktuell die Aktie von Nel Asa wieder an. Es geht am Dienstag um ca. 2 % wieder aufwärts. Noch hilft dies nicht aus der Krise, aber es ist ein Signal: So schnell wie vielleicht gedacht, geht der Wert nicht in einen absoluten Crash-Modus über. Die Notierungen sind derzeit mit mehr als 0,41 Euro noch knapp oberhalb der Marke [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...