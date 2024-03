Die Rekordjagd an den Aktienmärkten kannte auch in den vergangenen beiden Wochen kein Ende. Und abermals waren es nicht nur die Magnificent Seven aus den USA, die den Ton angaben, sondern auch die Aktienmärkte in Deutschland, Großbritannien und der Schweiz konnten weiter zulegen. Angetrieben wurden die Aktienmärkte diesmal von der Aussicht auf die nun hoffentlich bald stattfindenden Zinssenkungen, auch wenn die Inflationsdaten am aktuellen Rand eher auf eine Abflachung des Disinflationstrends hindeuten. Zwar ging die Inflation in der Eurozone im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...