Zürich (ots) -Vom 13. bis 17. März 2024 lädt das grösste internationale Indoor-Gartenerlebnis zu einem einzigartigen Ereignis ein. Die Giardina 2024 steht ganz im Zeichen einer facettenreichen Gestaltung von Gärten, Terrassen und Balkonen. Renommierte Gartenbauunternehmen und Newcomer präsentieren in imposanten Schaugärten ihre Ideen und Interpretationen des Leitthemas. Sie demonstrieren, wie ein moderner, biodiverser, nachhaltiger und multifunktionaler Aussenbereich kreiert werden kann.Auch in diesem Jahr bietet die Giardina den besten Gartengestaltern der Schweiz eine einzigartige Plattform für grosse Ideen. Sie ist eine Bühne für aufstrebende Newcomer und etablierte Grössen der Branche. Wenn morgen die Türen zur diesjährigen Ausgabe der Giardina geöffnet werden, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Gartenspektakel für alle Sinne, denn die Aussteller haben die Hallen der Messe Zürich in den letzten 10 Tagen in ein grünes Paradies verwandelt. "Die Möglichkeit, in den Messehallen durch blühende Gärten zu flanieren, den Frühling zu riechen und haptisch zu erleben - das ist einzigartig. Ich freue mich sehr auf die diesjährige Giardina und die Reaktionen der Besuchenden ", sagt Encarnación Dellai, Leiterin der Giardina.Facettenreich und lebenswert - Wie ein vielschichtiger Garten den Wohnbereich vergrössertDie Bedeutung des Gartens verändert sich stetig und reflektiert die Bedürfnisse der Gesellschaft. Während früher vielerorts eine einfache Rasenfläche das Bild dominierte, soll der Garten heute multifunktional sein: Er soll Raum bieten für Erholung und Ruhe, für den Ausgleich zum Alltag und für das Arbeiten von Zuhause, gleichzeitig jedoch auch als Spielzimmer genutzt werden oder als Outdoorküche oder Nutzgarten dienen. Er soll sich seinen Besitzerinnen und Besitzern flexibel anpassen und den Wohnbereich möglichst nahtlos vergrössern. Darüber hinaus soll er die Jahreszeiten mit ihren Farben, Gerüchen und Texturen erlebbar machen und alle Sinne ansprechen.Gartengestalterinnen und Gartengestalter tragen die Verantwortung, diese vielfältigen Anforderungen zu erfüllen und zukunftsfähige, lebendige und nachhaltige Gärten zu gestalten. Der Aussenbereich soll nicht nur den individuellen Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden gerecht werden, sondern auch positiv zur Umwelt und Gesellschaft beitragen. Indem der Garten als multifunktionales, biodiverses und nachhaltiges Ökosystem begriffen wird, können Gartenbauunternehmen dazu beitragen, die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern und unseren Lebensraum im Einklang mit der Natur zu gestalten.Eine Fülle an InspirationRenommierte und innovative Gartenbauunternehmen und Ausstellende wie Winkler Richard Naturgärten, Gartist, Kobel Gartengestaltung, STOBAG, Simon Rüegg und der Unternehmerverband JardinSuisse zeigen an der Giardina 2024 in 1:1 Gartenbeispielen auf, wie moderne und nachhaltige Gärten in der Realität aussehen können. Die facettenreichen Schaugärten und Ideengärten garantieren eine Fülle an Inspiration für den eigenen Garten, für die Terrasse und den Balkon.Die Giardina 2024 findet vom 13. bis 17. März 2024 in der Messe Zürich statt. Öffnungszeiten mittwochs und donnerstags jeweils von 9 bis 19 Uhr, am Freitag bis 22 Uhr und am Wochenende von 9 bis 18 Uhr.Die Highlights der Giardina 2024- 30'000 m2 geballte Inspiration und eine aussergewöhnliche Auswahl an Produkten für das Leben im Garten- Rund 270 Ausstellende aus 7 europäischen Ländern- Vielseitige Schaugärten von bis zu 420 m2 zum Leitthema "Facettenreich und lebenswert"- Nationale und internationale Brands zeigen Neuheiten und aussergewöhnliche Objekte für das Leben im Garten- Kunsthandwerkende aus der ganzen Schweiz präsentieren ihre Unikate- Fokusthemen Urban Gardening, Vertikalbegrünung, Bodenknappheit, Hitzeminderung, Öko- Kreisläufe, Nachhaltigkeit und Biodiversität- Interaktive Workshops und ReferateBildmaterial steht hier (https://www.giardina.ch/de/bilddatenbank) zum Download bereit.Im Medienbereich (https://www.giardina.ch/de/fuer-medien) finden Sie zusätzliche Informationen zur Giardina 2024.Giardina - Europas hochwertigste Indoor-Veranstaltung für das Leben im Garten.Die einzigartige Ausstellung bildet jeweils zum Frühlingsbeginn einen fulminanten Auftakt in die Saison: Die bedeutendsten Anbieter der Branche präsentieren auf rund 30'000m2 neue Produkte, kreative Lösungen und die kommenden Trends in der Gartengestaltung. Inmitten spektakulärer Gartenbeispiele und kunstvoller Installationen finden die Besucher eine Fülle an Inspiration und Anregungen für ihre persönliche Blumen- und Pflanzenwelt im Garten, auf der Terrasse und dem Balkon. 13. Bis 17. März 2024 / Messe Zürich www.giardina.chMCH Group - Die MCH Group mit Sitz in Basel ist ein international tätiges Erlebnismarketing-Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk und einem internationalen Angebot von Erlebnismarketing-Lösungen. Der Geschäftsbereich Exhibitions & Events veranstaltet jährlich rund 170 Gastveranstaltungen und organisiert 25 eigene Events und Messen in der Schweiz, darunter national führende Plattformen wie die Swissbau, die Igeho und die Giardina. Zudem betreibt die MCH mit der Messe Basel, dem Congress Center Basel und der Messe Zürich die flächenmässig grössten multifunktionalen Eventinfrastrukturen der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt über 800 festangestellte Mitarbeitende, rund die Hälfte davon in der Schweiz und in den USA. Weitere Informationen unter: www.mch-group.com